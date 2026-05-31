Вестник Кавказа

Ильхам Алиев высоко оценил уровень связей между Азербайджаном и Алжиром

Ильхам Алиев высоко оценил уровень связей между Азербайджаном и Алжиром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский лидер выразил удовлетворение нынешним уровнем традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром, и подчеркнул настрой на развитие связей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю Дня революции в этой стране и выразил удовлетворение двусторонними отношениями.

В письме говорится, что текущий уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.

"Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер пожелал алжирскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а братскому алжирскому народу – мира, спокойствия и процветания.

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