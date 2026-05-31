Ильхам Алиев высоко оценил уровень связей между Азербайджаном и Алжиром

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю Дня революции в этой стране и выразил удовлетворение двусторонними отношениями.
В письме говорится, что текущий уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.
"Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества"
– Ильхам Алиев
Азербайджанский лидер пожелал алжирскому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а братскому алжирскому народу – мира, спокойствия и процветания.