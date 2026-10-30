Эскалация может привести к выходу Ирана из ДНЯО – Резаи

Новый военный конфликт против Ирана может привести к тому, что Исламская Республика выйдет из ДНЯО, предупредил Резаи.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил о возможном выходе Исламской Республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления атак США.

"Теперь в какой-то момент, возможно, они захотят развязать войну, и неизвестно, останемся ли мы в ДНЯО в будущем после любой войны, но пока мы там находимся, у нас есть 22 права"

– Мохсен Резаи

Для обсуждения ядерной программы Ирана США должны обеспечить реализацию всех прав, которые гарантированы стране по ДНЯО.

"Тогда мы также скажем, что если вы хотите обсуждать ядерную проблему, то мы сначала потребуем наши права, сначала вы должны признать наши права"

– Мохсен Резаи

Также он отметил, что в Тегеране с подозрением относятся к мирным инициативам США, дипломатический процесс может снова быть использован для подготовки к удару по Ирану.