Вестник Кавказа

Ушаков рассказал о предстоящих переговорах по Украине

Ушаков рассказал о предстоящих переговорах по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча по украинскому урегулированию будет проходить в трехстороннем формате, сообщил Ушаков. Также он прокомментировал возможность контакта между Путиным и Зеленским.

Первые встречи по урегулированию на Украине должны быть трехсторонними, с участием России, США и Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров"

– Юрий Ушаков

Он допустил, что за столом переговоров могут оказаться и европейцы, однако начало переговорного процесса должно быть именно трехсторонним.

Для встречи с Владимиром Путиным Владимир Зеленский может приехать в Москву, добавил помощник российского лидера.

"Он же передает сигналы через различные источники. Хочет (поговорить), раз хочет так уж переговорить - пусть приезжает"

– Юрий Ушаков

Также лидеры двух стран могли бы провести телефонный разговор – Владимир Путин никогда не отказывается от диалога и поднимет трубку, если ему позвонит Зеленский, добавил Ушаков в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

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