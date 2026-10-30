Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг звучащие на западе утверждения о том, что Россия якобы оказалась в международной изоляции.

Россия вовсе не попала в мировую политическую изоляцию, что бы ни утверждали на западе, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Таким образом дипломат прокомментировал тот факт, что в третьем саммите Россия – Африка приняли участие 48 из 54 стран Африканского союза.

"Изоляция России - не более чем попытка Запада выдать желаемое за действительное"

- Михаил Ульянов

Постпред пояснил, что 12% от общего населения планеты в любом случае не в состоянии добиться изоляции самой большой страны мира, которой является Россия.

Более того, подчеркнул Ульянов, - Россия поддерживает дружеские связи не только по всему, друзья у Москвы есть и в самих странах запада.