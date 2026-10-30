В Тбилиси прокомментировали изменение Fitch прогноза рейтинга Грузии

В Минэкономики Грузии высоко оценили решение агентства Fitch улучшить прогноз по рейтингу страны и назвали причину этой позитивной тенденции.

Улучшение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings прогноза по Грузии говорит о верности макроэкономической политики, которую проводят ее власти, заявил замминистра экономики страны Вахтанг Цинцадзе.

"Стоит также отметить быстрый экономический рост, рекордный уровень международных резервов и, в целом, устойчивое сокращение дефицита текущего счета, что в конечном итоге положительно повлияло на улучшение прогноза рейтинга"

- Вахтанг Цинцадзе

Чиновник пояснил, что, по данным агентства, экономический рост Грузии в 2023-2025 годах был в два раза быстрее, чем у стран с аналогичным рейтингом.

Замминистра подчеркнул, что все эти положительные изменения объясняются верными экономическими шагами, которые реализует правительство.

Замглавы Минэкономики заверил, что руководство Грузии не прекращает эту работу, чтобы такие высокие темпы экономического роста наблюдались и в ближайшие месяцы и годы.

Напомним, что ранее агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", прогноз при этом был изменен со "стабильного" на "позитивный".