Египет стал популярнее Турции у россиян в ноябре

В ноябре россияне стали чаще отдавать предпочтение отдыху в Египте, а не в Турции, несмотря на то, что путевки на Красное море обходятся дороже.

Египет обошел Турцию, и стал самым востребованным зарубежным направлением в ноябре, сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

"Египет обошел Турцию и стал лидером среди популярных направлений на период с захватом ноябрьских праздников"

– Олег Козырев

Он добавил, что туры в Турцию стоят дешевле – в среднем 221 тыс рублей, в Египет – в среднем 274 тыс рублей. Третье место по популярности занимает Таиланд – средний чек 271 тыс рублей.

Также в топе ОАЭ и Китай, со стоимостью путевок 290 и 255 тыс рублей соответственно, поделился представитель "Травелаты", пишет РИА Новости.