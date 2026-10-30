Более 40 американских самолетов-заправщиков переброшены в Израиль

ВВС США разместили на авиабазах в Израиле по меньшей мере 43 самолета-заправщика, следует из данных авиационного ресурса Великобритании Military Air Tracking Alliance (MATA).
Эти самолет могут быть задействованы для обеспечения операций стратегической и тактической авиации в случае возобновления ударов по Ирану.
Снимки со спутников показывают, что на базе Рамон в пустыне Негев находятся 25 американских авиазаправщиков, на базе Овда (Увда) на юге Израиля - четыре, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве – еще 18.
По данным газеты The Times of Israel, на прошлой неделе в Израиль прибыли более 10 самолетов военно-транспортной авиации ВВС США, многие их них прибыли с базы в Техасе, где размещается армейская 69-я артиллерийская бригада ПВО с зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD.
Кроме того, за последние дни ряд других грузовых рейсов военных самолетов США совершили рейсы на военные базы в странах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Иорданию.