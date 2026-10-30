НПЗ Пакистана нарастили прибыль в 18 раз за квартал

В Пакистане резко возросла прибыль нефтеперерабатывающих заводов. Рост прибыли связан со сложной ситуацией на моровом энергорынке и увеличением маржи нефтепереработки.

Совокупная прибыль крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Пакистана в июле-сентябре (третий квартал года) увеличилась на 1 860% в сравнении с тем же кварталом прошлого года, сообщает Nikkei Asia.

На Пакистанской фондовой бирже котируются четыре НПЗ, все они получили значительную чистую прибыль в июле-сентябре. Совокупная прибыль четырех заводов превысила 57 млрд пакистанских рупий ($206 млн), тогда как год назад за тот же период она составила 2,9 млрд пакистанских рупий.

Максимально выросла прибыль НПЗ Attock – до 18,65 млрд пакистанских рупий. Следом идут Pakistan Refinery – 13,97 млрд рупий, Cnergyico Pk – 12,88 млрд рупий, National Refinery – 11,57 млрд рупий.

Прибыль НПЗ растет в связи с увеличением маржи нефтепереработки, вызванной перебоями на мировом энергетическом рынке.