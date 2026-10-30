Канатная дорога в Тбилиси в парке Рике изменила режим работы

В грузинской столице на зимний режим работы перешла канатная дорога в парке Рике. До 1 июня канатка будет заканчивать работу в 22:00 вместо 00:00.

В Тбилиси с 1 ноября изменился график работы канатной дороги, соединяющей парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части города, следует из сообщения Тбилисской транспортной компании.

С 1 ноября по 1 июня следующего года действует зимнее расписание, согласно которому подъемник будет обслуживать пассажиров по 12 часов в день – с 10:00 до 22:00, в рамках летнего расписания канатка работала до полуночи.

Всего в Тбилиси три канатные дороги: парк Рике – Нарикала, проспект Чавчавадзе – Черепашье озеро, проспект Руставели – парк Мтацминда.