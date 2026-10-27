Вестник Кавказа

РФ ввела запрет на экспорт продукции нефтехимпрома за пределы ЕАЭС

Нефтеперерабатывающий завод
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Россия временно ограничила поставки продукции нефтехимпрома за пределы ЕАЭС. Ограничения будут действовать в течение трех месяцев.

Власти РФ временно ограничили экспорт ряда позиций нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Подписано постановление о введении временного запрета на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем российских промышленных предприятий"

– кабмин 

Сообщается, что ограничения будут действовать в течение трех месяцев. За пределы ЕАЭС не будут вывозиться каменноугольного и нефтяного бензолы, толуол, ортоксилол, параксилол, фенол. Эти соединения используются в медицинской промышленности, упаковочном производстве, а также при производстве лакокрасочных изделий.

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