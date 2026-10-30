Вестник Кавказа

Иностранцы на 8% сократили траты в Грузии

Иностранцы на 8% сократили траты в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иностранцы стали тратить в Грузии меньше: расходы в третьем квартале года сократились на 8,2%.

Траты иностранцев в Грузии снизились на 8,2% в июле-сентябре относительно аналогичного периода прошлого года. Суммарно иностранцы принесли экономике страны 5,7 млрд лари, передает Сакстат. 

Сообщается, что большая часть трат связана с расходами на питание, проживание, алкогольные напитки, а также покупки. 

Средние траты на одного интуриста составляют около 2,2 тыс лари, что на 11% меньше расходов третьего квартала 2025 года. 

Чаще всего иностранцы посещают Тбилиси и Аджарию. В общей структуре турпотока преобладают россияне – почти 27% от общего числа (около 600 тыс человек).

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