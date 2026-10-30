Абу-Даби принимает нефтегазовую выставку ADIPEC

В столице Объединенных Арабских Эмиратов сегодня стартовала одна из крупнейших в мире нефтегазовых выставок Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, в работе которой примут участие свыше 2 тысяч компаний.

Представители крупнейших мировых компаний-производителей нефти и газа сегодня собрались в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, где стартовала одна из крупнейших в мире выставок и конференция Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC).

В мероприятии заявлено участие министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, министра нефти и минеральных ресурсов Египта Карима Бадави, министра нефти и экологии Бахрейна Мохаммеда бен Мубарак бен Дайнаха, министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, а также глав крупнейших мировых энергетических компаний, сообщили организаторы, передает ТАСС.

О масштабе форума говорит число его участников, а это больше 2 тыс компаний со всего мира. Также ожидается, что в общей сложности экспозиции выставки и мероприятия форума посетят свыше 239 тыс представителей нефтегазового сектора со всего мира.

Выставка продлится по 5 ноября, говорится в сообщении.