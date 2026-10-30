Гастротуризм придет в села Абхазии

Гастротуризм в Абхазии, где натуральная продукция сочетается с уникальной природой, поможет в развитии сел, станет поддержкой фермеров и позволит привлечь инвесторов, считает эксперт. При этом на создание отрасли потребуется время.

Гастрономический туризм может стать поддержкой сел и фермеров в Абхазии, такое мнение выразил эксперт в сфере туризма Арменак Карнецян.

Туристов может привлекать как экологически чистая сельская продукция, так и живописная природа Абхазии, отметил он.

"Здесь речь идет о привлечении человека, который гастрономию связывает с отдыхом. Он не идет в ресторан покушать, он идет в ресторан отдохнуть"

– Арменак Карнецян

Развитие гастрономического туризма в республике позволит поддержать локальных производителей, сообщил эксперт.

Кроме того, развитие сельского хозяйства при поддержке государства, может привлечь инвесторов.

На развитие сферы гастротуризма в селах Абхазии потребуется время, заключил Карнецян, передает радио Sputnik.