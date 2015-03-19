Турецкой черешни стало больше на российском рынке

Экспорт черешни из Турции в Россию с января по сентябрь текущего года вырос практически в семь раз. РФ названа вторым из основных покупателей этих косточковых в данный период.

Турция нарастила поставки черешни на российский рынок за девять месяцев 2026 года, следует из отчета турецкой статистической службы.

Отмечается, что экспорт этих косточковых в Россию с января по сентябрь увеличился в 7,1 раз и составил $6,9 млн.

Таким образом, Россия вошла в топ-5 главных покупателей турецкой черешни за этот период и заняла вторую строчку рейтинга. Также крупнейшими импортерами стали Германия ($75,2 млн), Ирак ($31,7 млн), Польша ($29,8 млн) и Норвегия ($6,5 млн).

Также в первые девять месяцев года Турция увеличила экспорт в Россию абрикосов в 2,1 раза на сумму $60,4 млн, а также персиков и нектаринов – в 1,8 раз до $173,2 млн, также следует из данных статслужбы.

Кроме того, Россия закупала у Турции сливы – их экспорт в вышеуказанный период увеличился на 28% в годовом выражении и достиг $5,1 млн, пишет РИА Новости.

Чаще всего данные продукты российские аграрии закупали из Турции в сезон, который традиционно начинается в апреле-мае, а заканчивается в сентябре-октябре.