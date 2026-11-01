В наблюдательный совет "Корпорации нефти и газа Грузии" вошел экс-глава МВД

В понедельник Гела Геладзе покинул должность замглавы МВД Грузии. С мая 2025 года до апреля 2026 года он занимал пост руководителя ведомства.

Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Гела Геладзе назначен членом наблюдательного совета "Корпорации нефти и газа Грузии". Соответствующую информацию подтвердили 2 ноября в самой компании.

Наблюдательный совет состоит из 3 членов. Он осуществляет контроль за деятельностью корпорации и участвует в подготовке и принятии важных решений.

"У Гелы Геладзе многолетний опыт работы в государственном секторе. В разное время он занимал должности министра внутренних дел Грузии и руководителя Службы государственной безопасности. До назначения членом наблюдательного совета Корпорации нефти и газа Грузии он занимал пост заместителя министра внутренних дел"

– пресс-служба компании

Ранее сегодня в МВД Грузии сообщили об уходе Гелы Геладзе с должности замглавы ведомства.

Напомним, Геладзе возглавлял МВД с мая 2025 года до апреля 2026 года.