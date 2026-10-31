Москва приветствует встречу Ирана и стран Мекканского пакта – МИД РФ

Официальный представитель дипведомства России Мария Захарова заявила, Москва приветствует контакты между властями Ирана и странами Мекканского пакта. По словам Захаровой, диалог между сторонами является составной частью российского подхода к региональной безопасности.
"Конструктивный диалог между соседями, восстановление взаимного доверия, обоюдное уважение интересов безопасности чрезвычайно важны. Именно такой подход лежит в основе российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, призванной способствовать формированию в этом стратегически значимом районе неделимой архитектуры безопасности без деструктивного вмешательства извне"
– Мария Захарова
Ранее в КСИР заявили, что Тегеран нацелен добиться соглашения с арабскими странами. По словам представителя Корпуса Хосейна Мохеби, Мекканский пакт свидетельствует о стремлении стран региона избавиться от американского влияния.