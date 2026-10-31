Вестник Кавказа

Москва приветствует встречу Ирана и стран Мекканского пакта – МИД РФ

Москва приветствует встречу Ирана и стран Мекканского пакта – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России приветствуют встречу Ирана и стран Мекканского пакта. Контакты такого рода направлены на формирование неделимой архитектуры безопасности.

Официальный представитель дипведомства России Мария Захарова заявила, Москва приветствует контакты между властями Ирана и странами Мекканского пакта. По словам Захаровой, диалог между сторонами является составной частью российского подхода к региональной безопасности. 

"Конструктивный диалог между соседями, восстановление взаимного доверия, обоюдное уважение интересов безопасности чрезвычайно важны. Именно такой подход лежит в основе российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, призванной способствовать формированию в этом стратегически значимом районе неделимой архитектуры безопасности без деструктивного вмешательства извне"

– Мария Захарова 

Ранее в КСИР заявили, что Тегеран нацелен добиться соглашения с арабскими странами. По словам представителя Корпуса Хосейна Мохеби, Мекканский пакт свидетельствует о стремлении стран региона избавиться от американского влияния.

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