Мировые запасы дизеля достигли минимума за последние 35 лет

Согласно данным ADNOC, запасы дизельного топлива на мировом рынке упали до рекордно низких значений за последние 35 лет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Мировой рынок испытывает значительный дефицит дизельного топлива, заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

Об этом он сказал, выступая на международной конференции ADIPEC 2026.

Аль-Джабер отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке запасы дизеля в настоящее время сократились до минимума последних 35 лет.

"С момента коллапса Ормузского пролива запасы дизельного топлива на некоторых рынках находятся на 35-летнем минимуме для текущего сезона"

– Султан бен Ахмед аль-Джабер

Глава ADNOC подчеркнул, что также некоторые рынки сталкиваются и с дефицитом поставок сжиженного природного газа.

Он напомнил, что с начала блокады Ормузского пролива из мировых запасов был изъят почти 1 млрд баррелей нефти.

При этом, обозначил Аль-Джабер, затраты на логистику выросли до 30% от стоимости барреля по сравнению с 5% до начала конфликта США и Израиля против Ирана.