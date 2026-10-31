Мировые запасы дизеля достигли минимума за последние 35 лет

Мировой рынок испытывает значительный дефицит дизельного топлива, заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер.
Об этом он сказал, выступая на международной конференции ADIPEC 2026.
Аль-Джабер отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке запасы дизеля в настоящее время сократились до минимума последних 35 лет.
"С момента коллапса Ормузского пролива запасы дизельного топлива на некоторых рынках находятся на 35-летнем минимуме для текущего сезона"
– Султан бен Ахмед аль-Джабер
Глава ADNOC подчеркнул, что также некоторые рынки сталкиваются и с дефицитом поставок сжиженного природного газа.
Он напомнил, что с начала блокады Ормузского пролива из мировых запасов был изъят почти 1 млрд баррелей нефти.
При этом, обозначил Аль-Джабер, затраты на логистику выросли до 30% от стоимости барреля по сравнению с 5% до начала конфликта США и Израиля против Ирана.