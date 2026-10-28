Пашинян: Армения начала строить Зангезурский коридор

Власти Армении не стали откладывать "в долгий ящик" старт реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" и уже начали работы по этому проекту, заявил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян.

Правительство Армении уже приступило к реализации проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), заявил сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Правительство Армении еще до организации дальнейших процессов по собственной инициативе приступит к заказу проектных работ по железной дороге, автомобильной дороге и линиям электропередач в рамках проекта TRIPP"

- Никол Пашинян

Власти страны не хотят терять время, и как только будет сформирована компания по развитию TRIPP, правительство передаст ей уже выполненные работы, - пояснил армянский премьер.

Цель властей – в кратчайшие сроки преодолеть продолжающуюся уже более 30 лет блокаду по всем направлениям - как Восток-Запад, так и Север-Юг.

В то же время разблокирование по этим направлениям вовсе не означает, что вся инфраструктура станет частью проекта TRIPP. В него войдут железная дорога Нрнадзор-Карчеван, а также линии электропередач и автомобильная дорога.

Что касается прокладки газопровода и нефтепровода, то эти вопросы будут обсуждены позднее, - отметил глава кабмина Армении.

В свою очередь вице-премьер страны Мгер Григорян заявил, что Армения рассчитывает вскоре продолжить делимитацию границы с Азербайджаном: он отметил: график следующего этапа пока не согласован, но стороны намерены обсудить его и продолжить работу.

Уже определено, что вне очереди делимитация пройдет на участках, связанных с проектом TRIPP. Ереван также намерен начать проектирование линий электропередачи, автомобильной и железной дорог в Сюнике, не дожидаясь создания компании "маршрут Трампа", добавил вице-премьер.