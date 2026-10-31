Вестник Кавказа

Тегеран соблюдает все положения ДНЯО – МИД Ирана

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иран остается привержен положениям ДНЯО, заявили в МИД ИРИ. При этом инспекторов МАГАТЭ допустить на свои ядерные объекты Тегеран пока не готов.

Иран продолжает соблюдать все положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель дипведомства ИРИ Эсмаил Багаи. 

"Ядерная программа Ирана абсолютно мирная, и таковой она остается. Мы по-прежнему являемся членом Договора о нераспространении ядерного оружия, и до тех пор, пока мы являемся членом, мы обязуемся соблюдать этот документ"

– Эсмаил Багаи 

При этом Багаи отметил, что Тегеран пока не готов допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, так как для организация официально не осудила удары США и Израиля по иранской атомной инфраструктуре.

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