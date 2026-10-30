ANAMA: В октябре от мин очищено около 5 тыс га освобожденных территорий

За прошедший месяц саперы ANAMA очистили от мин почти 5 тыс га на освобожденных территориях Азербайджана и обезвредили более 4 тыс боеприпасов.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в октябре от мин очищена территория в 4 898,3 га. Об этом сообщает Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В ходе проведенных операций специалисты обнаружили и обезвредили 180 противотанковых мин, 799 противопехотных мин и 3 070 неразорвавшихся боеприпасов.

Работы проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной неправительственной организацией.