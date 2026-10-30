Вестник Кавказа

ANAMA: В октябре от мин очищено около 5 тыс га освобожденных территорий

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
За прошедший месяц саперы ANAMA очистили от мин почти 5 тыс га на освобожденных территориях Азербайджана и обезвредили более 4 тыс боеприпасов.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в октябре от мин очищена территория в 4 898,3 га. Об этом сообщает Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В ходе проведенных операций специалисты обнаружили и обезвредили 180 противотанковых мин, 799 противопехотных мин и 3 070 неразорвавшихся боеприпасов.

Работы проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной неправительственной организацией.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.