Российские туристы планируют новогодний отдых в Кисловодске

Ставропольский курортный Кисловодск стал вторым по числу бронирований на предстоящие новогодние праздники, почти догнав по этому показателю лидера – Вологду, и вошел в топ городов с наибольшим ростом праздничного спроса на отдых.

Все большее число российских путешественников выбирают для отдыха на предстоящие новогодние праздники курортные города Ставропольского края, среди которых лидирует Кисловодск: спрос на бронирование отелей в городе-курорте в период предстоящих новогодних праздников вырос почти в 3,5 раза, что обеспечило Кисловодску 2-е место в российском рейтинге сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Топ-15 тревел-открытий, где спрос вырос заметнее всего: Вологда - спрос вырос в 4,7 раза (доля увеличилась с 0,3% до 1,4%), Кисловодск - в 3,5 раза (с 0,4% до 1,4%), Минск - в 2,6 раза (с 1,1% до 2,9%), Владивосток - в 2,5 раза (с 0,4% до 1%)"

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Примечательно и то, что в первой десятке рейтинга преобладают российские регионы с богатой историей, а в расширенный рейтинг добавился интерес к зарубежным путешествиям: в топ-15 попали экзотические страны, в числе которых Гонконг, Бангкок, Каир и Куала-Лумпур, отмечается в исследовании, передает ТАСС.

Среди исторических российских городов в два раза выросла популярность новогоднего отдыха в Туле, Зеленоградске, Петрозаводске, Великом Новгороде и Пскове, говорится в сообщении.