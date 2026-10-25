Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила информацию о том, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на саммите АТЭС в Шеньчжэне.

Президент России Владимир Путин встретится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шеньчшене с председателем КНР Си Цзииньпином, такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Об этом она сообщила на встрече с главой Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином в Пекине.

По ее словам, сотрудничество двух стран развивается стабильно и динамично, в настоящее время партнерство Москвы и Пекина находится на "беспрецедентно высоком уровне".

"Всеобъемлющее партнерство, стратегическое взаимодействие – это не просто слова. За ними огромный труд лидеров наших стран, правительств наших стран, парламентов и наших, конечно же, народов. Они регулярно встречаются, уже в этом году дважды была встреча, и вновь встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне ближайшие дни"

– Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации не раскрыла, пройдет ли на полях саммита трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая – Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, о возможном проведении которой ранее заявляли в Кремле.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что сторонам еще предстоит согласовать время переговоров с учетом графика мероприятия.