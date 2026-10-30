Дагестан победил на фестивале культуры и спорта народов Юга России

Спортивная команда Дагестана заняла первое место по итогам соревнований XVII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Всего в мероприятии участвовали представители 16 субъектов РФ.

Команда Республики Дагестан одержала победу в общекомандном зачете на соревнованиях XVII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России, сообщает пресс-служба Росконцерта.

Отмечается, что второе место заняли спортсмены из Чечни, а третье – из Ставропольского края.

В Росконцерте напомнили, что с "30 октября по 1 ноября 2026 года в Дагестане прошел XVII Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, приуроченный к Году единства народов России".

Всего в мероприятии участвовали спортивные команды из 16 регионов России. В состав творческих делегаций также вошли национальные коллективы из 11 субъектов.

На церемонии закрытия в Каспийске гостей присутствовали глава республики Федор Щукин, первый замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и депутат Госдумы Энвер Набиев.

"Для нашей республики эти дни стали большим событием - наполненным энергией, творчеством и искренним единением. Фестиваль еще раз подтвердил: вместе мы способны на многое, будь то честная борьба за победу или яркое художественное слово"

– Федор Щукин

Также в столице региона – Махачкале прошел форум национальных творческих коллективов "Многонациональная Россия".

Как отметила заместитель гендиректора Росконцерта Екатерина Ширяева, "культура и спорт - два мощных языка, которые объединяют людей", пишет ТАСС.

"На юге России, и особенно в Дагестане, эта связь ощущается особенно ярко: здесь сила духа и физическая доблесть веками шли рука об руку с богатейшими традициями, песнями, танцами, ремеслами. Ежегодная традиция проведения фестиваля показывает, что и на сцене, и на спортивной арене живет одно - гордость за свои корни и уважение к другим народам"

– Екатерина Ширяева