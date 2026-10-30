Вестник Кавказа

Россия готова присоединиться к ОТГ

Россия готова присоединиться к ОТГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кремль: Россия готова присоединиться к ОТГ, однако официального приглашения вступить в организацию пока не получала.

В Кремле считают целесообразным участие России в Организации тюркских государств (ОТГ), так как в стране проживает ряд народов, которые являются тюрками. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

"Что касается участия России в Организации тюркских государств, вы знаете, что в России есть целый ряд регионов, народы которых тоже являются тюрками исторически, по происхождению. Поэтому, конечно, было бы вполне понятным, целесообразным и естественным участие России в работе такой организации"

– Дмитрий Песков 

При этом официального приглашения присоединиться к ОТГ РФ пока не получала, отметил спикер Кремля. По словам Пескова, Москва будет обсуждать этот вопрос с Астаной. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 13-м саммите ОТГ в Анкаре, заявил, что Россия могла бы стать участником организации. По словам Токаева, РФ имеет давние исторические связи с тюркским миром.

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