Кремль: Россия готова присоединиться к ОТГ, однако официального приглашения вступить в организацию пока не получала.

В Кремле считают целесообразным участие России в Организации тюркских государств (ОТГ), так как в стране проживает ряд народов, которые являются тюрками. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается участия России в Организации тюркских государств, вы знаете, что в России есть целый ряд регионов, народы которых тоже являются тюрками исторически, по происхождению. Поэтому, конечно, было бы вполне понятным, целесообразным и естественным участие России в работе такой организации"

– Дмитрий Песков

При этом официального приглашения присоединиться к ОТГ РФ пока не получала, отметил спикер Кремля. По словам Пескова, Москва будет обсуждать этот вопрос с Астаной.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 13-м саммите ОТГ в Анкаре, заявил, что Россия могла бы стать участником организации. По словам Токаева, РФ имеет давние исторические связи с тюркским миром.