Суд в Тбилиси начинает рассмотрение дела против Гарибашвили

В Тбилиси стартует рассмотрение уголовного дела о взяточничестве с использованием служебного положения. Обвиняемый – экс-премьер Грузии Гарибашвили.

В Тбилисском городском суде сегодня начинается рассмотрение уголовного дела о взяточничестве, фигурантом которого является экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, передает агентство "Интерпрессньюс".

Сообщается, что Гарибашвили будет лично присутствовать на заседании, которое начнется в 16:00 по местному времени. Ожидаются вступительные заявления сторон.

Напомним, что против политика выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере, когда он занимал высокую должность в системе власти страны. Гарибашвили грозит от 11 до 15 лет тюрьмы.

Ранее бывший премьер был осужден за легализацию незаконных доходов. Гарибашвили получил пять лишения свободы, также его обязали выплатить штраф – 1 млн лари.