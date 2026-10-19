Вестник Кавказа

Суд в Тбилиси начинает рассмотрение дела против Гарибашвили

Суд в Тбилиси начинает рассмотрение дела против Гарибашвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси стартует рассмотрение уголовного дела о взяточничестве с использованием служебного положения. Обвиняемый – экс-премьер Грузии Гарибашвили.

В Тбилисском городском суде сегодня начинается рассмотрение уголовного дела о взяточничестве, фигурантом которого является экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, передает агентство "Интерпрессньюс". 

Сообщается, что Гарибашвили будет лично присутствовать на заседании, которое начнется в 16:00 по местному времени. Ожидаются вступительные заявления сторон. 

Напомним, что против политика выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере, когда он занимал высокую должность в системе власти страны. Гарибашвили грозит от 11 до 15 лет тюрьмы. 

Ранее бывший премьер был осужден за легализацию незаконных доходов. Гарибашвили получил пять лишения свободы, также его обязали выплатить штраф – 1 млн лари.

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