В Иране заявили о готовности добиться перемирия с США за два дня

В МИД Ирана сократили первоначальный план из семи пунктов. Тегеран готов за два дня добиться перемирия с Вашингтоном.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что проект урегулирования конфликта с США из семи этапов был сокращен для более ускоренной реализации. По словам Багаи, договоренности могут быть достигнуты в течение двух дней.

"Семиэтапный план Ирана остается на рассмотрении, но в целях обеспечения мира он теперь сокращен и может быть реализован в течение двух дней. Это также свидетельствует о подходе Ирана, основанном на доброй воле"

– Эсмаил Багаи

По словам Багаи, Иран готов гарантировать безопасность Ормуза, если требования Тегерана будут выполнены. Кроме того, Иран будет готов приступить к переговорному процессу в кратчайшие сроки, отметил представитель дипведомства.