Eni: Запасы нефти Азербайджана составили почти 7 млрд барр

По результатам 2025 года Азербайджан занял третье место среди государств постсоветского пространства по объему доказанных запасов нефти на уровне 6,95 млрд барр.

Азербайджан по состоянию конец 2025 года занимает третье место на постсоветском пространстве по объему запасов нефти. Об этом говорится в докладе итальянской энергетической компании Eni.

Согласно оценкам, запасы нефти в стране за отчетный период составили 6,95 млрд барр, не изменившись с 2015 года. Первое место в регионе занимает Россия с показателем 107,799 млрд барр, за ней следует Казахстан с 29,799 млрд барр.

Кроме того, в отчете отмечается, что мировой рейтинг возглавляет Венесуэла (303,701 млрд барр), далее идут Саудовская Аравия (267,2 млрд барр) и Иран (208,6 млрд барр), на которые в сумме приходится более 40% мировых запасов.

По данным компании, к концу 2025 года глобальные доказанные запасы превысили 1,79 трлн барр, увеличившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом коэффициент обеспеченности запасами снизился с 50,2 до 48,9 года, поскольку рост добычи опережал прирост резервов.