Eni: Запасы нефти Азербайджана составили почти 7 млрд барр

Азербайджан по состоянию конец 2025 года занимает третье место на постсоветском пространстве по объему запасов нефти. Об этом говорится в докладе итальянской энергетической компании Eni.
Согласно оценкам, запасы нефти в стране за отчетный период составили 6,95 млрд барр, не изменившись с 2015 года. Первое место в регионе занимает Россия с показателем 107,799 млрд барр, за ней следует Казахстан с 29,799 млрд барр.
Кроме того, в отчете отмечается, что мировой рейтинг возглавляет Венесуэла (303,701 млрд барр), далее идут Саудовская Аравия (267,2 млрд барр) и Иран (208,6 млрд барр), на которые в сумме приходится более 40% мировых запасов.
По данным компании, к концу 2025 года глобальные доказанные запасы превысили 1,79 трлн барр, увеличившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом коэффициент обеспеченности запасами снизился с 50,2 до 48,9 года, поскольку рост добычи опережал прирост резервов.