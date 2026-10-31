Ремонт проспекта Руставели в Тбилиси продлили до конца ноября

В столице Грузии перенесли сроки завершения ремонтных работ на проспекте Руставели на 30 ноября 2026 года из-за непредвиденных обстоятельств и погодных условий.

В Тбилиси перенесли сроки окончания ремонта проспекта Руставели с 1 на 30 ноября 2026 года. Об этом сообщается в дополнительном соглашении между мэрией города и подрядчиком Smart Solutions.

В соглашении отмечается, что срок выполнения работ увеличен со 100 до 130 дней из-за изменения проекта, роста объема задач и параллельного ремонта коммуникаций.

Кроме того, еще одной причиной задержки названы погодные условия. По данным Национального агентства окружающей среды, с 1 августа по 26 октября в городе зафиксировали 29 дождливых дней, что также препятствовало строительным процессам.

Отметим, реконструкция проспекта началась 24 июля при общей стоимости контрактов около $7,3 млн. Работы на всех трех участках выполняет компания Smart Solutions, при этом параллельно идет ремонт сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения.