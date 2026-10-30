Трехсторонние переговоры пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября - Уиткофф

Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины запланированы на 10 и 11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в социальной сети.

"Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Россией и Украиной 10-11 ноября в Абу-Даби"

- Стив Уиткофф

Он отметил, что повестка предстоящих обсуждений включает послевоенные меры безопасности, деэскалацию, гуманитарные усилия и следующие шаги на пути к миру.

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению, которое обеспечит прочную безопасность для будущих поколений"

- Стив Уиткофф

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что точная дата трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби еще согласовывается Москвой и Вашингтоном. Ориентировочным временем переговоров названа середина ноября.