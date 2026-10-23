Камеры для отслеживания селевой опасности установили на реке Герхожан-Суу в КБР

Участок реки Герхожан-Суу, где велика вероятность схождения селей, снабдили камерами видеонаблюдения, чтобы уберечь от опасности расположенный ниже город Тырныауз, такое сообщение распространил Минтранс Кабардино-Балкарии.
В общей сложности были смонтированы четыре камеры.
"Они позволят МЧС и единой дежурно-диспетчерской службе получать актуальные данные о ситуации на паводкоопасной территории"
- Минтранс КБР
В ведомстве уточнили, что такие интеллектуальные системы помогут более оперативно отслеживать негативные тенденции и повысить таким образом уровень безопасности.
Напомним, что летом прошлого года мощные ливни стали причиной двух селей, которые сошли с разницей в десять дней на Тырныауз. Тогда часть жителей пришлось эвакуировать, были повреждены инженерные коммуникации, а также мост на федеральной трассе "Прохладный - Баксан - Эльбрус".