Вестник Кавказа

Камеры для отслеживания селевой опасности установили на реке Герхожан-Суу в КБР

Кабардино-Балкария
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вовремя получать предупреждения о возможном сходе селевых потоков смогут жители Тырныауза в Кабардино-Балкарии: на реке Герхожан-Суу установили особые камеры видеонаблюдения.

Участок реки Герхожан-Суу, где велика вероятность схождения селей, снабдили камерами видеонаблюдения, чтобы уберечь от опасности расположенный ниже город Тырныауз, такое сообщение распространил Минтранс Кабардино-Балкарии.

В общей сложности были смонтированы четыре камеры. 

"Они позволят МЧС и единой дежурно-диспетчерской службе получать актуальные данные о ситуации на паводкоопасной территории"

- Минтранс КБР

В ведомстве уточнили, что такие интеллектуальные системы помогут более оперативно отслеживать негативные тенденции и повысить таким образом уровень безопасности.

Напомним, что летом прошлого года мощные ливни стали причиной двух селей, которые сошли с разницей в десять дней на Тырныауз. Тогда часть жителей пришлось эвакуировать, были повреждены инженерные коммуникации, а также мост на федеральной трассе "Прохладный - Баксан - Эльбрус".

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