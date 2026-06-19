В Дагестане заработали еще три предприятия обувной отрасли

Дагестан активно развивает промышленный кластер "Город обувщиков": в республике заработали еще три предприятия обувной отрасли на 165 миллионов рублей, призванные заменить импортную продукцию.

В Дагестане заработали три новых совместных предприятия промышленного кластера "Город обувщиков", которые позволят эффективно развивать импортозамещение в обувной промышленности, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"Уже запущено новое производство алюминиевых пресс-форм для подошв мощностью 1 млн литьевых циклов, в которое инвестировано 100 млн рублей. Еще один завод за 50 млн рублей будет выпускать сами обувные подошвы, а третий, за 15 млн - супинаторы для стелек"

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В кластер уже объединились 13 компаний, которые только за 8 месяцев текущего 2026 года выпустили свыше 960 тыс пар обуви, не считая спортивной, детской и защитной, отмечается в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, дагестанский стратегический промышленный кластер "Город обувщиков" был создан в 2021 году. Только в 2024 году в него инвестировали 692 млн рублей, а до 2030 года инвестиции в него вырастут до 7 млрд рублей.