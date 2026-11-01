Трамп оценил расходы США на войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал "сущим пустяком" расходы на проведение военной операции против Ирана. Соответствующее заявление он сделал каналу Fox News.
По его мнению, потраченные с этой целью $30 млрд являются мелочью для американского бюджета.
"Я слышал, как один очень глупый конгрессмен на Fox, кажется, в программе Fox and Friends, говорил, что "он (Трамп – ред.) потратил $30 млрд на эту войну с Ираном". Что ж, это мелочь"
– Дональд Трамп
Американский лидер объяснил это тем, что на событиях в Венесуэле США "заработали во много раз больше".
Трамп подчеркнул, что Вашингтон действует в конфликте с Тегераном с позиции силы.
Одновременно с этим президент Соединенных Штатов выразил уверенность в возможности дипломатического урегулирования, отметив, что у сторон есть "очень хорошие шансы" заключить соглашение.