Трамп оценил расходы США на войну с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потратили $30 млрд на военную операцию против Ирана. По его мнению, эта сумма незначительна для американского бюджета.

Президент США Дональд Трамп назвал "сущим пустяком" расходы на проведение военной операции против Ирана. Соответствующее заявление он сделал каналу Fox News.

По его мнению, потраченные с этой целью $30 млрд являются мелочью для американского бюджета.

"Я слышал, как один очень глупый конгрессмен на Fox, кажется, в программе Fox and Friends, говорил, что "он (Трамп – ред.) потратил $30 млрд на эту войну с Ираном". Что ж, это мелочь"

– Дональд Трамп

Американский лидер объяснил это тем, что на событиях в Венесуэле США "заработали во много раз больше".

Трамп подчеркнул, что Вашингтон действует в конфликте с Тегераном с позиции силы.

Одновременно с этим президент Соединенных Штатов выразил уверенность в возможности дипломатического урегулирования, отметив, что у сторон есть "очень хорошие шансы" заключить соглашение.