Трамп допустил возможность удара США по иранской горе Пикакс

Дональд Трамп допустил возможность нанесения военного удара со стороны США по иранской горе Пикакс из-за расположенного там ядерного объекта.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности нанесения удара по горе Пикакс из-за расположенного там объекта иранской ядерной программы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

​Американский лидер отметил, что подобная операция не является большой проблемой и может быть осуществлена за час. Также он в очередной раз напомнил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.

​"Мы разбомбили их с помощью Полуночного молота. Мы разбомбили всю их потенциальную ядерную мощь. Теперь нам, возможно, придется заняться Пикаксом"

- Дональд Трамп

​При этом он подчеркнул, что США продолжают переговоры и не ведут войну с Ираном.

​"Мы не ведем войну. Мы работаем месяцы и месяцы. Мы разговариваем. Они находятся в невыгодном положении на переговорах"

- Дональд Трамп

Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности нанести удар по горе Пикакс из-за информации о проведении Тегераном работ в рамках иранской ядерной программы.

Кроме того, газета WSJ сообщила об ударе по иранскому острову Кешм. По данным издания, США несколько недель наносят ограниченные удары по Ирану и не афишируют их, чтобы не создавать впечатления, что Вашингтон намерен возобновить полномасштабные боевые действия.