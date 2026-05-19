Турция запустит производство ПВО SİPER-2 в 2027 году

Турция начнет производство ракетных систем SİPER-2 в следующем году. Системы являются составной частью проекта "Стальной купол" (Çelik Kubbe).

ВПК Турции приступит к серийному производству дальнобойных систем ПВО SİPER-2 в 2027 году. Ракетные установки являются частью системы "Стальной купол" (Çelik Kubbe), сообщил глава Минпрома Турции Мехмет Фатих Каджыр.

По словам Каджыра, в состав ВПК страны входят свыше 4 тыс предприятий. В военной промышленности занято более 100 тыс человек, заявил Каджыр.

Отметим, что дальность действия SİPER-2 достигает 180 км. Ракетная система способна поражать объекты на высоте до 30 км.

По слова министра, экспорт военной продукции за прошлый год превысил $10 млрд. Показатели экспорта выросли на 15,6%.