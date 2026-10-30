Вестник Кавказа

Иран стремится к сделке с США – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение о том, что Исламская Республика настроена на диалог, поэтому урегулирование конфликта продолжается.

Тегеран стремится к переговорам об урегулировании конфликта с Вашингтоном, считает президент США Дональд Трамп.

Соответствующее заявление он сделал в подкасте New York Post.

По мнению американского лидера, диалог Ирана и США, который в настоящее время ведется через посредников, продолжается, поскольку этого хочет Исламская Республика.

"Они (иранцы – ред.)  хотят говорить и они продолжают говорить"

– Дональд Трамп

Президент США подчеркнул, что Иран хочет заключить с американской стороной соглашение.

"Иран хочет заключить сделку. Посмотрим насчет сделки"

– Дональд Трамп

При этом, говоря об американских целях в отношении ИРИ, Трамп вновь заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

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