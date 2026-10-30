Иран стремится к сделке с США – Трамп

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение о том, что Исламская Республика настроена на диалог, поэтому урегулирование конфликта продолжается.
Тегеран стремится к переговорам об урегулировании конфликта с Вашингтоном, считает президент США Дональд Трамп.
Соответствующее заявление он сделал в подкасте New York Post.
По мнению американского лидера, диалог Ирана и США, который в настоящее время ведется через посредников, продолжается, поскольку этого хочет Исламская Республика.
"Они (иранцы – ред.) хотят говорить и они продолжают говорить"
– Дональд Трамп
Президент США подчеркнул, что Иран хочет заключить с американской стороной соглашение.
"Иран хочет заключить сделку. Посмотрим насчет сделки"
– Дональд Трамп
При этом, говоря об американских целях в отношении ИРИ, Трамп вновь заявил, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.