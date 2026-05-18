В CENTCOM заявили об уничтожении 90% иранского ВПК

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Адмирал Брэд Купер заявил о серьезном военном ущербе армии Ирана. По словам Купера, США уничтожили 90% иранского ВПК.

Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что ВС Ирана понесли существенные потери в ходе военной операции США. По словам Купера, восстановление иранской военной мощи займет многие годы. 

"Операция «Эпическая ярость» ликвидировала значительную часть запасов баллистических ракет и беспилотников Ирана, уничтожив при этом 90% его оборонно-промышленной базы, что гарантирует невозможность восстановления Ирана в течение многих лет"

– Брэд Купер 

По словам Купера, Иран дестабилизирует ситуацию через ядерную программу, проект баллистических ракет, а также посредством группировок "Хезболлы" и "Хамас". Как заявил Купер, армия США смогла нанести ущерб военной стратегии Ирана, которая формировалась 47 лет. 

Отметим, что информация Купера расходится с публикациями СМИ, в которых заявляется о незначительном ущербе иранской армии. Так, The New York Times сообщает, что Иран располагает до 90% от довоенного числа ракетных баз.

