Обстановку в Ормузе обсудили Рубио и Гутерриш

Госсекретарь Соединенных Штатов созвонился во вторник с генсеком Организации Объединенных Наций. В ходе беседы обсуждались последние события вокруг Ормузского пролива.

Во вторник, 19 мая, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ОАЭ) Антониу Гутерриш провели телефонный разговор. Об этом сказано в заявлении представителя Госдепартамента Томми Пиготта, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Центральной темой обсуждения стала ситуация в Ормузском проливе.

"Госсекретарь обсудил усилия США по пресечению незаконной добычи полезных ископаемых и взимания платы за проход в Ормузском проливе Ираном, включая проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленный США и Бахрейном при поддержке других партнеров из стран Персидского залива"

– Госдеп

Рубио также отметил, что эти усилия поддерживает широкий круг членов ООН.