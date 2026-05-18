США могут возобновить удары по Ирану в конце недели – Трамп

В США рассматривают возможность нанесения новых ударов по Ирану уже на этой неделе. По словам Дональда Трампа, существует вариант, при котором атака будет совершена уже сегодня.

Соединенные Штаты могут возобновить атаку на Иран уже в конце этой недели. Об этом сообщил 19 мая американский президент Дональд Трамп.

"Может быть, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Может быть, в начале следующей недели, поскольку мы не можем позволить им (Ирану – прим. ред) получить новое ядерное оружие"

– глава Белого дома

Американский лидер также не исключил, что США могут нанести большой удар по Ирану уже сегодня, но пока он не до конца уверен в таком развитии событий.

"Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их (Иран – прим. ред.) еще раз. Я пока не уверен"

– Дональд Трамп

Кроме того, глава Белого дома акцентировал внимание на том, что США прямо сейчас наносили бы удары по Ирану, если бы он не решил отложить возобновление атаки на Иран. По словам Дональда Трампа, он был всего в часе от того, чтобы отдать приказ о начале атаки.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявил, что планировал совершить атаку на Иран во вторник, однако в результате отказался от этой идеи по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения.