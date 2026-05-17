Стоимость нефти на мировых торгах пошла вниз

Мировые цены на нефть упали на 2% после заявления США об отмене удара по Ирану ради переговоров. При этом азербайджанская нефть вопреки общему тренду выросла в цене.

Сегодня на мировых биржах цены на нефть снизились в среднем на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил о приостановке запланированного нападения на Иран ради проведения переговоров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 2,03% относительно предыдущего закрытия и составила $109,82 за баррель.

Одновременно с этим июльские фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI подешевели на 1,59%, опустившись до отметки $102,72 за баррель.

Инвесторы отреагировали на заявление Дональда Трампа об отмене атаки на Иран, которую США планировали совершить во вторник, но отложили по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради переговоров.

Отметим, что на фоне общего падения котировок азербайджанская нефть продемонстрировала противоположную динамику. Цена одного барреля марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,5%, или на $1,75, и достигла $118,16.

Стоимость азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан на условиях FOB также повысилась на 1,55%, или на $1,77, и составила $115,71 за баррель.