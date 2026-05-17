Китай может помочь России в строительстве трассы вдоль Каспия

Китай может принять участие в строительстве и финансировании автотрассы вдоль Каспийского моря, которая позволит реализовать прямой выход через Казахстан и Туркменистан на Иран, Афганистан и Пакистан.

Россия обсуждает участие Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспийского моря, которая обеспечит прямой выход на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития"

- Марат Хуснуллин

Как отметил вице-премьер, столь масштабное строительство новой транспортной инфраструктуры планируется с привлечением внебюджетных средств, рассматривается возможность привлечения в реализацию дорожных проектов иностранных инвестиций, передает РИА Новости.

В рамках форума этот вопрос уже обсуждался с китайскими коллегами, которые могли бы не только принять участие в реализации проекта, но и вложить в него собственные средства – прорабатываются различные варианты финансирования, добавил Марат Хуснуллин.