Иран передал США ответ на корректировки в мирном плане

В МИД Ирана сообщили, что Тегеран передал США замечания в ответ на корректировки плана по урегулированию конфликта.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран передал Вашингтону замечания в ответ на американские корректировки плана по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Несмотря на то, что США прямо заявили, что отклоняют этот проект, мы через пакистанскую сторону получили ряд замечаний и корректировок. Мы рассмотрели предложения и, как было объявлено вчера, наша точка зрения была передана американской стороне"

- Исмаил Багаи

Багаи также подчеркнул роль Пакистана как официального посредника, который обеспечивает дипломатическое взаимодействие между Тегераном и Вашингтоном в процессе урегулирования конфликта.

Напомним, ранее США выдвинули пять условий для продолжения процесса урегулирования конфликта с Ираном.

Вашингтон потребовал от Тегерана отказаться от компенсаций за ущерб от американо-израильских бомбардировок, вывезти обогащенный уран на американскую территорию и оставить в Иране только один действующий ядерный объект.

Также условия со стороны Вашингтона предусматривают разморозку не более 25% иранских замороженных средств и согласование прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан.