Вестник Кавказа

Гимнастам из России разрешили выступать с флагом и гимном

Гимнастам из России разрешили выступать с флагом и гимном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международная федерация гимнастики отменила все ограничения в отношении российских атлетов. Последние несколько лет они могли выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Российским гимнастам вернули право выступать на соревнованиях под флагом и гимном. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации гимнастики страны.

Соответствующее решение было принято Исполкомом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Оно затрагивает все гимнастические виды спорта, входящие в Федерацию гимнастики РФ: художественную гимнастику, спортивную гимнастику, спортивную акробатику, спортивную аэробику и прыжки на батуте.

Напомним, из-за начала конфликта на Украине российские и белорусские гимнасты были отстранены от выступлений на турнирах под эгидой World Gymnastic весной 2022 года. В нейтральном статусе спортсмены из обеих стран могли выступать с 2024 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
485 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.