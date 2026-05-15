Гимнастам из России разрешили выступать с флагом и гимном

Международная федерация гимнастики отменила все ограничения в отношении российских атлетов. Последние несколько лет они могли выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Российским гимнастам вернули право выступать на соревнованиях под флагом и гимном. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации гимнастики страны.

Соответствующее решение было принято Исполкомом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Оно затрагивает все гимнастические виды спорта, входящие в Федерацию гимнастики РФ: художественную гимнастику, спортивную гимнастику, спортивную акробатику, спортивную аэробику и прыжки на батуте.

Напомним, из-за начала конфликта на Украине российские и белорусские гимнасты были отстранены от выступлений на турнирах под эгидой World Gymnastic весной 2022 года. В нейтральном статусе спортсмены из обеих стран могли выступать с 2024 года.