Азербайджан наращивает объемы экспорта

Экспорт из Азербайджана вырос на 13% за первые четыре месяца текущего года, составив более $1 млрд благодаря значительному увеличению поставок сельскохозяйственной и агропромышленной продукции.

В Азербайджане экспорт ненефтяного сектора увеличился на 13% в январе-апреле 2026 года. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на предварительные данные майского выпуска Экспортного обзора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За этот четырехмесячный период общий объем экспорта ненефтяного сектора составил $1,1 млрд. При этом совокупные поставки сельскохозяйственной и агропромышленной продукции выросли на 29,1% и достигли $417,3 млн.

В частности, экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 28,3% до $298,3 млн, а продажи товаров агропромышленного комплекса выросли на 31,6% и составили $119 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара вырос в четыре раза, а хлопчатобумажной пряжи в 2,3 раза.

Поставки растительных и животных жиров и масел увеличились на 71%, хлопкового волокна на 49,9%, алюминия и изделий из него на 32,2%.

Положительную динамику также продемонстрировали сегменты фруктов и овощей на 22,1%, чая на 12,1%, алкогольных и безалкогольных напитков на 9,4%.