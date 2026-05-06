Казахстан внедряет технологии искусственного дождя

В Казахстане первом из стран Центральной Азии заработает новая климатическая инициатива - технология искусственного дождя для борьбы с засухой, программа стартует уже завтра, она обеспечит водой водохранилища страны.

В казахстанском Туркестане накануне прошла торжественная церемония запуска проекта по искусственному увеличению осадков, которая сделает страну первой в регионе, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя.

Полномасштабная реализация масштабной климатической инициативы, которая уже стартует стране, позволит повысить уровень наполнения водохранилищ и обеспечить водой сельскохозяйственные территории юга страны, передает Podrobno.uz.

Технология призвана снизить последствия засухи и дефицита воды для пахотных земель Туркестанской области общей площадью более 911 тыс га. Реализация проекта позволит существенно снизить ущерб от засухи и поддержать рост урожайности, а потенциальный экономический эффект оценивается до 35 млрд тенге в год.

Проект реализуется в тесном международном сотрудничестве с Национальным центром метеорологии ОАЭ, который обладает многолетним опытом в сфере модификации погоды с конца 1980-х годов.

В будущем рассматривается возможность масштабирования технологии в других регионах Казахстана. Это позволит сформировать в стране современную климатическую инфраструктуру, основанную на науке, международном партнерстве и цифровых технологиях.

Технологии искусственного вызова дождя уже активно применяются в Китае, США, ОАЭ, Франции и Саудовской Аравии, они позволяют повысить количество осадков на 10–20% по сравнению с естественным фоном.