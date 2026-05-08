Владимир Путин провел разговор с Касым-Жомартом Токаевым

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что российский президент поздравил Токаева с днем рождения.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения"
– пресс-служба Кремля
Также в Кремле сообщили, что стороны обсудили различные аспекты российско-казахстанского партнерства.
В частности, в разговоре по телефону они коснулись темы предстоящего госвизита президента России в Астану.
"Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета"
– пресс-служба Кремля
Мероприятие анонсировано на 28-29 мая.
Кроме того, согласно официальному сообщению, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве во время празднования 81-й годовщины Великой Победы.