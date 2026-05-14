США и Израиль готовятся к возобновлению ударов по Ирану – СМИ

Соединенные Штаты и Израиль ведут подготовку к возможному возобновлению атак на Иран. Об этом рассказали информированные источники.

По их данным, это может случится уже на предстоящей неделе, передает New York Times.

"США и Израиль ведут интенсивную подготовку, самую масштабную с момента вступления в силу режима прекращения огня, к возможному возобновлению атак против Ирана уже на следующей неделе"

– New York Times

Информацию о подготовке Израилем военных действий против Ирана подтвердил также телеканал Channel 12.

По данным его источников, если боевые действия действительно возобновятся, то они продлятся от нескольких дней до нескольких недель. Уточняется, что в настоящее время власти Израиля ждут окончательного решения президента США Дональла Трампа по этому вопросу.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства и американские объекты в странах Ближнего Востока. США и Иран объявили о прекращении огня 8 апреля, после чего США начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.