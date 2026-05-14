Мирзиеев поблагодарил Баку за вклад в повышение авторитета ОТГ

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил благодарность Азербайджану за вклад в повышение международного авторитета Организации тюркских государств (ОТГ).
Слова политика прозвучали на неформальном саммите стран ОТГ в Туркестане.
Мирзиеев отметил рост экономических показателей стран ОТГ. По словам президента Узбекистана, торговля между странами организации за последний год выросла на 14%, составив $10 млрд.
По словам лидера центральноазиатской республики, на базе ОТГ начали функционировать экономические организации – Тюркский инвестиционный фонд, Совет центральных банков, а также Координационный совет по зеленым финансам. Все это значительно укрепляет статус объединения.