Трамп предпочел бы вывезти обогащенный уран из Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим развитием событий был бы вывоз обогащенного урана из Ирана, хотя и его захоронение под контролем допустимо.

Обогащенный уран стоило бы вывезти из Ирана в Америку, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Глава государства допустил, что этот уран можно было бы и оставить в Иране, захоронив под контролем американской стороны, но первый вариант, по его словам, был бы предпочтительней.

"Да, он может быть захоронен под наблюдением, но я бы предпочел получить его"

– Дональд Трамп

В то же время президент полагает, что в итоге США смогут вывезти иранский обогащенный уран.

Американский лидер также рассказал, что Вашингтон рассматривал возможность операции по его вывозу с иранских ядерных объектов, атакованных почти год назад, но тогда процесс занял бы полторы недели.

"Это долгое время для нахождения на территории врага"

– Дональд Трамп

Кроме того, добавил глава государства, для этого пришлось бы преодолевать толщу гранита, а он "очень твердый".