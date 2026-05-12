Оппозиция не планирует радикальных действий на митинге в Тбилиси 26 мая – Вашадзе

Оппозиционный политик Георгий Вашадзе заявил, что активисты оппозиции не планируют радикальных действий против властей Грузии на митинге 26 мая

Грузинская оппозиция готовит "сюрпризы" на грядущем митинге "Альянса оппозиции" в Тбилиси, однако речи о радикальных действиях не идет, заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

"Будут сюрпризы, но позитивные. Подчеркиваю: штурма, набега, побега куда-либо или перемещения не будет. Будет только одно – состоятся различные акты передачи мандата нам от народа"

– Георгий Вашадзе

По словам Вашадзе, акция запланирована на вечер 26 мая, чтобы не допустить провокаций со стороны сторонников правящей партии "Грузинская мечта", которые будут участвовать в церемонии присяги военнослужащих утром следующего дня.

Как отметил политик, целью акции является демонстрация сплоченности и профессионализма при проведении массового мероприятия.

Отметим, что масштабная акция грузинской оппозиция запланирована в Тбилиси на 26 мая. В мероприятии примут участие в том числе сторонники оппозиции из регионов.