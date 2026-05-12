Оппозиция не планирует радикальных действий на митинге в Тбилиси 26 мая – Вашадзе

Грузинская оппозиция готовит "сюрпризы" на грядущем митинге "Альянса оппозиции" в Тбилиси, однако речи о радикальных действиях не идет, заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
"Будут сюрпризы, но позитивные. Подчеркиваю: штурма, набега, побега куда-либо или перемещения не будет. Будет только одно – состоятся различные акты передачи мандата нам от народа"
– Георгий Вашадзе
По словам Вашадзе, акция запланирована на вечер 26 мая, чтобы не допустить провокаций со стороны сторонников правящей партии "Грузинская мечта", которые будут участвовать в церемонии присяги военнослужащих утром следующего дня.
Как отметил политик, целью акции является демонстрация сплоченности и профессионализма при проведении массового мероприятия.
Отметим, что масштабная акция грузинской оппозиция запланирована в Тбилиси на 26 мая. В мероприятии примут участие в том числе сторонники оппозиции из регионов.