Экспорт этана из США в Китай рекордно вырос после начала войны в Иране – СМИ

Американские СМИ сообщают, что объем экспорта этана из Соединенных Штатов в Китай достиг рекорда на фоне кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана.

С начала военной операции США против Ирана отмечается рекордный уровень поставок американского этана в Китай, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно публикации издания, всего экспорт этана из США достиг рекордных 776 тыс. баррелей в сутки. Это на 47% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как отметили в Financial Times, около трех четвертей поставок были совершены в Китай.

Обострение ситуации в регионе Ближнего Востока нарушило поставки нафты – сырья, производимого из нефти, также пишет издание.

"На этом фоне китайские предприятия начали активнее закупать американский этан как более дешевую альтернативу для производства пластмасс"

– Financial Times

Как отмечают источники, такая тенденция к повышенному спросу со стороны Китая к американскому этану сохранится в ближайшее время даже при условии проблем с доступностью танкеров.